В данном разделе вы найдете схемы барджелло, основные базовые узоры для этой флорентийской вышивки. Существует большое многообразие видов, с помощью которых вышивают композиции барджелло. Здесь рассматриваются наиболее популярные способы в этой технике вышивки.

Схемы барджелло для вышивки, в принципе, все очень просты для исполнения, но для некоторых из них требуется больше внимания, чем для других.

Все схемы барджелло, данные здесь, имеют один общий ключ. Если мотив состоит из нескольких оттенков одного цвета, то на схемах стежки в этих оттенках изображены различными линиями. Например, один оттенок – прямая линия, другой – волнистая и т.п.

Волна

Очень простой в выполнении элемент вышивки в технике барджелло. Начинающим практиковаться в такой вышивке следует начинать именно с него.

Для работы понадобится:

Ткань для вышивания.

Нитки (мулине, хлопок, шерсть). Вам потребуется 4 оттенка нити одного цвета (или более, если желаете сделать работу более яркой).

В соответствии с тканью и толщиной ниток подбираем иглу для вышивания.

Пяльца, ножницы, наперсток.

Как вышивать:

Блоки состоят из стежков от одного до четырех. Нить берем в четыре сложения.

Первый ряд должен начинаться с верхнего правого угла и идти в левый нижний угол вашего рисунка. Размер волны вы делаете на свое усмотрение.

Все остальные ряды пристраиваются к вашему первому ряду. Это очень просто.

Скачать схему

Арки и вершины

Представляем вашему вниманию несложную схему для вышивки в технике барджелло “Арки и вершины”. Эта простая в выполнении схема прекрасно подойдет начинающим практиковаться в этом виде вышивки рукодельницам. Наша схема позволит научиться вышивать в технике барджелло даже тем, кто ранее этого никогда не делал.

Что потребуется:

Ткань для вышивания.

Нитки (мулине, хлопок, шерсть). Вам потребуется 4 оттенка нити одного цвета (или более, если желаете сделать работу более яркой).

В соответствии с тканью и толщиной ниток подбираем иглу для вышивания.

Пяльца, ножницы, наперсток.

Описание работы:

Размер шага стежка – 4 клеточки канвы, сгруппированы от одного до пяти стежков (см. схему).

Начните вышивать первый ряд с середины канвы и двигайтесь по направлению к краю. Затем закончите ряд, двигаясь к другому краю канвы пока ваш узор не будет завершен. Следующий ряд делайте другим цветом и в уже направлении от края канвы до края. Все последующие ряды вышивки делаются таким же образом с использованием других цветовых оттенков.

арка схема

Приятного вам досуга.

Зеркальная волна

Несложный способ создать трехмерную иллюзию.

Что потребуется:

Образец использует пять оттенков одного цвета, но это исключительно по желанию и может варьироваться.

Количество нитей – 6.

Стандартный набор для вышивания: игла, канва и пр.

Последовательность работы:

Начните из центра канвы и двигайтесь согласно стежкам в схеме в одну сторону, затем в другую, чтобы создать волну первого ряда.

Теперь, продолжая другим цветом, двигайтесь от одного конца ряда к другому.

скачать зеркальные волны Если проявить достаточно фантазии в сочетании цветов, то можно получить работы, которые будут выглядеть, как трехмерные мотивы, например:

В этом случае мы просто по-другому соединяем цвета (см. цветную схему, чтобы не запутаться):

Шахматный рисунок

Этот элемент посложнее предыдущих, необходима внимательность пр его выполнении.

Вам потребуется:

Канва, инструменты, гобеленовая игла.

Нитки: четыре оттенка каждого из двух цветов и один дополнительный контрастный цвет. Общее количество – девять цветов. Сложение в четыре нити.

Как вышивать:

Внимательно ознакомьтесь со схемой.

Паттерн будет приобретать форму легче, если вы будете вышивать ряды последовательно, каждого цвета, как только вы к нему подходите, чем если вы будете вышивать отдельно ряды одного цвета, оставляя пропуски для других цветов.

Для этого вам надо приготовить 9 иголок с разными оттенками нитей и вышивать каждый ряд последовательно.

Если вы используете самый темный цвет для создания промежутков ( на схеме темные прямые линии), то это придаст вашей работе болшую трехмерность, нежели вы будете использовать светлый цвет.

Сердечки

Прекрасная идея для декорирования диванных подушек в технике барджелло: схемы-сердечки.

Что вам потребуется:

канва, инструменты, гобеленовая игла.

нитки: пять оттенков одного цвета и два оттенка контрастного цвета. Нить в четыре сложения или более. Стежки от отдельного до группы из четырех стежков.

Как вышивать:

Начните вышивать сначала бледными оттенками внешние линии сердца, чтобы сформировалась внешняя форма. Затем заполните другими оттенками внутреннее сердечко. Ромбик вышивайте контрастными нитками другого цвета. Для создания обратного эффекта, вы можете поменять цвета. Контуры вышить темными оттенками, а середину светлыми.

сердца барджелло схема

Эта работа не так сложна, как выглядит на первый взгляд. Главное здесь – сверяться со схемой. Уддачи вам!

Эллипсы и ромбы

Схемы барджелло имеют еще один один элемент для вышивки – ромбики а обрамлении эллипсов.

Что для этого надо:

Стандартный набор для вышивки: канва, гобеленовая игла, инструменты, нитки.

Нитки вам потребуются пять оттенков одного цвета в четыре сложения. Если хочется чего-то повеселее, возьмите нитки пяти разных цветов.

Как вышивать:

Блоки состоят из одного, двух, трех и четырех стежков.

Начните вышивку с центра. Обшейте сначала внешний контур, затем заполните его внутри другими оттенками. Это просто, только в процессе работы не забывайте сверять свой узор со схемой.

Кубы

Еще один простой красивый трехмерный шаблон, который содержат схемы барджелло – кубы. Вышивать очень просто.

Что потребуется:

Стандартный набор для вышивки: канва, гобеленовая игла, инструменты, нитки.

Нитки понадобятся шесть оттенков одного цвета, либо пять оттенков плюс один контрастный темный для сердинки кубика.

Как вышивать:

Нить в четыре сложения, каждый элемент состоит из двух стежков.

Начните вышивку с внешних сторон кубиков светлыми цветами. Вышейте контуры пары кубиков, затем заполните середину другими оттенками. Придерживайтесь такой последовательности. Чтобы не запутаться, старайтесь не вышивать сразу контуры большого количества кубиков до того, как вы будете их заполнять другими цветами. Можно совершить ошибку, из-за которой шаблон будет другим и его не исправить.

скачать схемы барджелло кубы

Коробочки

Схемы барджелло содержат оень много вариаций одной и той же геометриеской фигуры. Здесь представлен еще один вариант предыдущей формы куба.

Потребуется:

Стандартный набор для вышивки: канва, гобеленовая игла, инструменты, нитки.

Нитки понадобятся три цвета.

Как вышивать:

Вышиваем нитью в четыре сложения. Шаг из двух стежков.

Обшейте внешнюю линии фигуры темным цветом (см.схему. Затем заполняйте другими цветами серединку.

Зигзаг

Простая техника, которую только могут содержать схемы барджелло – зигзаг.

Любая начинающая рукодельница сможет освоить ее в считаные минуты.

Потребуется:

Стандартный набор для вышивки: канва, гобеленовая игла, инструменты, нитки.

Нитки, понадобятся пять оттенков одного цвета, либо столько различных цветов, сколько вы захотите.

Инструкция по вышивке:

Берем нить в четыре сложения, шаг мотива – один стежок.

Начните вышивать первый ряд с центра ткани и двигайтесь сначала в одну сторону. Затем продолжите в другую сторону, чтобы ряд стал завершенным.

Продолжайте вышивать последующие ряды уже с одной стороны к другой, не с середины.

схема

Зигзаг барджелло: вариации

Это вариации обычной техники вышивки барджелло зигзагом. В этих мотивах работа начинается также, как и в обычном зигзаге в центре и прорабатывается сначала в одну сторону, затем в другую, чтобы завершить ряд. Затем продолжаете уже каждый новый ряд от его начала до конца.

Для рисунка берется нечетное количество цветов, например три или пять. Размер стежка одного ряда четыре клетки, другого ряда – две клетки. Ряды чередуются друг с другом (см. схему).

Пузырьки

Еще одна несложная схема для вышивки барджелло – “пузырьки”.

За основу берется четыре разных оттенка нити одного цвета для пузырьков и три оттенка нити другого цвета для ромбов.

Все стежки выполняются в четыре нити шагом от одного до четырех стежков в мотиве. Смотрите схему.

Цветовую гамму можно подобрать по своему усмотрению, и тогда можно получить трехмерный рисунок, который будет выглядеть совсем иначе. А если вы повернете шаблон вниз, то вы получите уже совершенно другой визуальный эффект. В этом-то и состоит вся прелесть вышивки барджелло.

Для удобства вы можете скачать схему этого мотива.

Шевроны

Для вышивки шевронов вам потребуется четыре оттенка нити одного цвета. Высота стежка – шесть клеток ткани. Шаг стежков рисунка – от одного до пяти.

Начните работу с центральной части вашей ткани и двигайтесь к ее краю. Затем завершите ряд, вышивая другую сторону. Лучше начинать с более темных оттенков цвета. Затем продолжайте каждый ряд от его начала до конца. Внимательно следите за схемой.

Соты

Тоже несложный в исполнении мотив, которые могут включать в себя вышивальные схемы барджелло. Потребуется шесть оттенков нити одного цвета, от темного до светлого, либо, на ваш выбор, еще два дополнительных контрастных цвета, если хотите сделать работу ярче.

Высота стежка, как обычно, четыре клетки канвы, в группе мотива от одного до семи стежков (см. схему).

Сначала выполняем внешний контур соты, а затем заполняем ее нитями других оттенков. Такой способ проще, чем пытаться выполнить полностью мотив.

Молнии

Для вышивки мотива барджелло Молнии вам потребуется четыре оттенка нити одного цвета плюс три оттенка другого. Но, используя больше различных цветов, вы сможете создать свой собственный уникальный мотив.

Высота стежка – 4 нити канвы, на схеме разные цвета указаны различными фигурными линиями, не запутаетесь.

Начните работу с центра и двигайтесь к внешней части работы. Затем продолжите в другую сторону. чтобы завершить ряд и контур рисунка. После этого заполните мотив внутри различными цветами согласно схеме.